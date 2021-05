Músico mangueirense Nelson Sargento, de 96 anos, também foi imunizado Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 22:02 | Atualizado 25/05/2021 22:04

O sambista Nelson Sargento, de 96 anos, foi internado após testar positivo para coronavírus, desde sexta-feira. A informação foi dada pela família do baluarte da Estação Primeira de Mangueira e divulgada pelo colunista Ancelmo Gois.

fotogaleria

Publicidade

Ainda não se sabe o quadro de saúde do sambista, que segue no INCA. Segundo o colunista, Nelson Sargento está sendo acompanhado por médicos por seu histórico de paciente oncológico. Em um comunicado divulgado, a família pede pede privacidade diante do momento de atenção e orações aos fãs.



Nelson Sargento recebeu a primeira e a segunda dose da vacina contra o coronavírus em janeiro e fevereiro, respectivamente.