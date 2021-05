Gilberto Nogueira Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 22:46 | Atualizado 25/05/2021 22:46

Gil do Vigor tá lascado! Um perfil do Twitter viralizou uma publicação do ex-BBB21 no Tinder. A coincidência, no entanto, é que a imagem foi compartilhada em 2014, muito antes da fama com o reality da Globo.



No post de quase 7 anos atrás, o economista aparece abraçado com as irmãs Janielly e Juliana. Confira!

MINHA GENTE e eu que printei um perfil antigo de @gilnogueiraofc no tinder em 2014???? to passado kkkk https://t.co/e2Wo0djthI — orly ⚡️ (@OrlandoDantas) May 25, 2021

E não para por aí, o autor da publicação, Orlando Dantas, compartilhou também a descrição do perfil de Gilberto, que estava sendo atualizado por uma amiga. "Atualmente Gilberto Nogueira em missão São Paulo Norte. Enquanto Gilberto Nogueira estiver em missão estarei atualizando", diz o perfil.



