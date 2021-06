Dia dos Namorados - Reprodução

Publicado 06/06/2021

Rio - O Dia dos Namorados está chegando, a data mais romântica do ano traz muitas sensações e surpresas. Contudo, com a pandemia, muitos solteiros não tiveram tempo o suficiente para conhecer novas pessoas, devido ao isolamento social e estão procurando diferentes formas para não passar esse dia sozinhos novamente.

Pensando nisso, resolvemos listar sete aplicativos para todos os tipos de pessoas encontrarem seus parceiros ideais:• BumblePara as feministas de plantão, nesse app apenas as mulheres podem dar o primeiro passo, tomando a iniciativa de chamar o crush. O Bumble também proíbe nudez e bloqueia usuários com comportamentos machistas e sexistas.• Single Parent MeetA verdade é que só quem tem filho compreende o que um pai ou mãe passa. Por isso, o app foi criado como uma rede social para pais e mães solos, assim é possível encontrar um parceiro que te entende como ninguém.• Universo SugarJá pensou em encontrar em uma única pessoa um companheiro ou companheira e também um patrocinador? Então, essa plataforma te proporciona isso. O Universo Sugar é uma rede de relacionamento sugar, onde homens e mulheres, também conhecidos como Sugar Daddy e Sugar Mommy, bancam uma vida de luxo, com viagens, presentes, apoio profissional e muito mais, para suas sugar babies e sugar boys.• OurTimeQuem acha que depois do 50 a pessoa não pode mais namorar, está muito enganado e esse aplicativo veio para mudar esse tabu. Voltado para pessoas acima dessa idade, depois do usuário preencher algumas informações sobre si, ele já está disponível para encontrar um novo amor.• Nerd SpellSe você se acha uma pessoa geek e tem dificuldades em encontrar alguém que curte os mesmos gostos que você, o Nerd Spell veio para ajudar. Ele nada mais é que uma mistura do Tinder com um jogo de RPG, então ao invés de você dar coração, você lança alguns feitiços para conquistar sua paquera.• GrindrEsse app veio para revolucionar o mundos dos aplicativos de relacionamento, já que ela dá voz para o público gay, bi e transsexual achar um companheiro ideal. Por lá é possível interagir, mandar fotos e até a sua localização.• WapaCom o mesmo objetivo do Grindr, o Wapa traz um app para gays e bissexuais, a única diferença é que apenas mulheres podem se cadastrar. Isso faz com o público feminino homossexual e bissexual se sinta mais seguro em encontrar uma companheira, sem o risco de ser fake, diretriz que, inclusive, é prioridade para o app.Pode parecer difícil conseguir um parceiro para se divertir no Dia dos Namorados por aplicativos de relacionamento, mas é mais comum do que imaginamos. Inclusive, inúmeros famosos já foram pegos cadastrados em sites e aplicativos como esses, como por exemplo a Anitta, Cléo Pires, Bruna Marquezine, o ator internacional Ben Affleck e o astro de Querido John, Channing Tatum.