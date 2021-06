Bárbara Evans - Reprodução

Bárbara EvansReprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:30

Rio - Bárbara Evans anunciou, nesta segunda-feira, através das redes sociais que está passando por um processo de fertilização in vitro. A filha de Monique Evans, que é casada com Gustavo Theodoro, prometeu compartilhar com os seguidores todas as etapas do procedimento.



"Oi, meus amores! É com muito amor que Gustavo e eu resolvemos compartilhar com vocês tudo que estamos vivenciando. Estamos passando por um processo de fertilização in vitro e eu tenho filmado cada momento para vocês. Sei que muita gente passa por isso e prefere não compartilhar, mas creio que somos privilegiados e temos que ser gratos por termos essa oportunidade", disse.