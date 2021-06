Giulia Costa se declara para Flávia Alessandra - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 19:08

Rio - Flávia Alessandra está completando 47 anos nesta segunda-feira e Giulia Costa, filha mais velha da atriz com Marcos Paulo, resolveu compartilhar uma homenagem à mãe. Giulia usou uma foto antiga ao lado da atriz para desejar feliz aniversário.



"Eu amo como você é tão diferente das outras mães com seu jeito amiga e liberal de ser, eu amo como eu até esqueço que você é famosa com sua família que (ufa) é a minha, eu amo como em todo lugar que você chega você ilumina, eu amo que você é única, encantadora, agregadora, eu amo que você seja minha mãe, eu amo quando dizem que a gente se parece, eu amo você", escreveu Giulia.