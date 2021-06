Cantora Jhusara promove um Arraiá virtual no Dia de São Pedro. - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 10:50

Rio - Para comemorar o Dia de São Pedro, nesta terça-feira, vai acontecer a Live “Arraiá da Jhusara”, a partir das 19h, com transmissão através do Instagram da cantora, que por 18 anos percorreu o Brasil conhecendo as principais festas de forró do país, como backing vocal de Elba Ramalho.

A artista vai aproveitar a ocasião para também homenagear o pai Umberto Silva, compositor de clássicos como “Ninguém é de Ninguém” e “Brigas”, sucessos na voz de Cauby Peixoto, da marchinha “Até Quarta-Feira” e da marcha “Brasil Bicampeão”. Se estivesse vivo, ele faria 98 anos neste dia, que Jhusara sempre lembra com muito carinho, não só pelo aniversário do Sr. Umberto, mas também porque a mãe sempre organizava festas juninas para celebrar a data.

Recentemente, a cantora lançou o single “Me espera que eu vou”, que é uma composição dela em parceria com o pai, morto em 26 de fevereiro de 2009, e com o Mestre Zé Américo. “Resolvi gravar esta música para começar a resgatar as obras de meu pai que não foram gravadas. Como eu tenho a parceria nessa canção e senti uma emoção quando comecei a cantarolar dentro de casa, decidi iniciar por esta e o Maestro Zé Américo me ajudou no desfeito da letra que estava por terminar.”, conta Jhusara.

Além desta inédita, a cantora inclui no repertório sucessos que não podem faltar nesta época do ano como “Esperando Na Janela ”, “Bate Coração”, “Xote Das Meninas”, “Vida De Viajante”, “Asa Branca”, “Só Quero Um Xodó”, “Forró Do Xenhenhem”, “Sabiá”, “Feira de Mangaio”, “O Canto da Ema”, “Cantiga do Sapo”, “Festa do Interior”, “Pagode Russo” e “Frevo Mulher”.

Neste show virtual, Jhusara será acompanhada por José Leal na percussão, Betina Grazianni como backing vocal e pelo marido, maestro e diretor musical Jorge Cardoso, produtor da Alcione, Neguinho da Beija-Flor, Elymar Santos e também diretor musical da Escola de Samba Unidos da Viradouro, campeã do Carnaval carioca de 2020.

Uma das backing vocals mais requisitadas na música brasileira, Jhusara começou a carreira aos 16 anos no “Trio Ternura”, grupo criado com os irmãos Robson e Jurema. Em 1970, eles se apresentam com Tony Tornado no Festival Internacional da Canção, ganhando a fase nacional e internacional com o sucesso "BR-3" (Antonio Adolfo / Tibério Gaspar). Na ocasião, eles empataram com Ivan Lins na etapa nacional e Elis Regina, então presidente do júri, desempatou dando vitória a eles. No ano seguinte, o Trio foi outra vez campeão, interpretando a música “Kyrie” (Marcelo Silva / Paulinho Soares), que significa prece em latim.

O talento de Jhusara como vocalista é cultuado por todo o meio musical, sendo sempre chamada para projetos especiais como, por exemplo, gravar as vozes da vinheta do The Voice Brasil e ser instrutora vocal do programa por três anos. Como backing vocal, ela trabalhou com artistas renomados como Alcione, Beth Carvalho, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mart’nália, Ivete Sangalo, Diogo Nogueira, Cazuza, Ana Carolina, Toninho Geraes, Martinho da Vila, Paul Simon e Sérgio Mendes, que a convidou para fazer o vocal no disco “Brasileiro”, trabalho dirigido por Sérgio junto com Carlinhos Brown, que ganhou Grammy de melhor álbum em 1993.

Serviço │ Arraiá da Jhusara

Data: Terça-feira, dia 29 de junho

Horário: 19h

Transmissão pelo Instagram da artista: @jhusaraoficial