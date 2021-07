Lucas Pretti e Sophia Stedile - Divulgação

Lucas Pretti e Sophia StedileDivulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 13:52 | Atualizado 01/07/2021 14:16

Rio - Os cantores e compositores Lucas Pretti e Sophia Stedile se uniram para lançar a música "Me Leva" nesta quinta-feira. O novo single dos artistas da Alma Music Group é um pop leve que convida o ouvinte a pensar em quem "levar para onde for". "Me Leva", que foi composta por Arthur Favero, Alex Oliveira, Sophia Stedile, Lucas Pretti e Márcio Junio, já está disponível em todas as plataformas digitais.

"Estou muito empolgado com este lançamento!", fala Lucas. "Admiro muito o trabalho da Sophia já há algum tempo e escrever e gravar 'Me Leva' com ela foi muito divertido… a Sophia é uma pessoa maravilhosa! Estou ansioso para saber o que os nossos fãs vão achar dessa música, eu espero que todos gostem tanto quanto a gente."

"Foi muito divertido gravar 'Me Leva'", conta Sophia. "Lucas e eu tivemos muita sintonia compondo a música, o nosso trabalho fluiu muito bem… escrevemos tudo numa tarde! O que nos inspirou a escrever esta música foi uma história que aconteceu com o Arthur (Favero, que também compôs e produziu a faixa), de duas pessoas que se encontram em uma festa, mas que na hora só flertam e só vão se falar bem depois."

Sobre as expectativas para o lançamento, ela diz: "Acho que esta é uma música que vai fazer as pessoas dançarem e ao mesmo tempo ela é muito leve. Senti muita fluidez em 'Me Leva' desde o começo, desde a primeira vez que fizemos a letra ficamos empolgados com este lançamento!", finaliza.

A química boa que surgiu entre os dois artistas também poderá ser conferida em breve no videoclipe de "Me Leva", que começou a ser gravado no dia em que eles se encontraram para fazer as fotos de divulgação do single.