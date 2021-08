Isabella Santoni voa de asa-delta em São Conrado

Rio - A atriz Isabella Santoni fez um voo de asa-delta e aterrizou na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, na tarde desta terça-feira. Ela estava acompanhada por um instrutor e fez um voo tranquilo. Isabella estava escalada para o elenco da novela "Além da Ilusão", que vai substituir "Nos Tempos do Imperador", na Globo. No entanto, a atriz deixou o elenco da trama para um novo projeto na emissora.

