De fio-dental, Larissa Manoela joga bola com amigas na praia

Rio - Larissa Manoela mostrou sua boa forma na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira. A atriz de 20 anos escolheu um biquíni lilás e atraiu olhares no local. Larissa estava acompanhada por algumas amigas, com quem se divertiu jogando bola na areia da praia. Em breve, Larissa poderá ser vista na novela "Além da Ilusão", que vai substituir "Nos Tempos do Imperador" no horário das 18h, na Globo. Esta vai ser a estreia da atriz na emissora.

