Publicado 13/09/2021 14:09 | Atualizado 13/09/2021 14:13

Rio - Babi Cruz, mulher do sambista Arlindo Cruz, postou no Instagram, nesta segunda-feira, um vídeo em que aparece sambando e cantando com o artista. Arlindo Cruz completará 63 anos na terça. O cantor sofreu um AVC em 2017 e aparece em uma cadeira de rodas nas imagens.

"A gente sempre cantou isso um para o outro", escreveu Babi, se referindo a música "Te Ver", do grupo Skank. "Estamos na semana de aniversário do meu Amor. Amanhã @arlindocruzobem vai completar 63 anos do seu primeiro nascimento, porque Arlindo Cruz está tendo uma nova versão de vida, renascimento na mesma existência. Do corpo do meu marido, nós desfrutamos e bem. Agora estamos cuidando da alma e do espírito que nos pertence. Que todas as boas energias de Olodumarê, do universo, caiam sobre você, meu aniversariante, da semana. Juntos até depois do Recomeço