Elba Ramalho se apresenta nesta quinta-feira no Teatro João CaetanoLucas Menezes / Divulgação

Publicado 07/10/2021 07:00

Rio - Elba Ramalho está de volta aos palcos cariocas. Depois de longos meses de confinamento, a artista se apresenta pela primeira vez na cidade com um show acústico, nesta quinta-feira, com ingressos a R$ 5, no Teatro João Caetano, no Centro da cidade.

Aos 70 anos de idade, Elba comemora o momento de retomada nos projetos de entretenimento. “Estou muito contente. Tenho mais de 40 anos de carreira e imaginem o tempo que eu já passei em cima do palco. Estamos voltando, devagarzinho, tomando cuidados, mas com a mesma vontade de cantar”, conta a cantora que também destaca a importância de reencontrar seu público.



“Recentemente me apresentei em Belo Horizonte, com plateia, e foi muito bom. Quando eu canto, eu canto para contar uma história, para dizer alguma coisa para alguém. Poder olhar nos olhos da plateia é fundamental. E cantar no Rio também é bom demais”.



Reinvenção



Por conta da pandemia e do risco fatal do coronavírus, Elba também teve dificuldade em atravessar os momentos de ansiedade que foram comuns a todos os brasileiros.



“Não foi fácil, mas temos que crescer nas adversidades. O medo paralisa e me esforcei muito para não ficar paralisada. Tenho o privilégio de morar em uma casa com um grande jardim. E eu realmente curti cada pedacinho da minha casa”, conta Elba, que também fez uso da sua religiosidade para se manter “firme”.



“Minha fé é inabalável. Desde o início da pandemia, eu rezo o ‘Terço da misericórdia’ todos os dias, pontualmente, às 15h. Precisamos de muita fé e oração”, defende a artista, que acabou conseguindo ter algumas formas de alento no período.



“Minha netinha Esmeralda nasceu em plena pandemia, foi um momento de muita união na família. Tenho me mantido bem ativa, seja gravando, seja fazendo lives e principalmente curtindo muito minha netinha. Também gravei um disco lindo neste período. Meu filho Luã produziu, coloquei as vozes na minha casa e os músicos mandavam as gravações de forma remota. Foi muito expressivo fazer arte neste momento. O álbum se chama ‘Eu e Vocês’ e acaba de ficar entre os finalistas do Grammy Latino”, comemora a cantora.



Show especial



Parte do projeto Fim de Tarde, idealizado pela Funarj, o show desta quinta traz uma pegada bem mais intimista para a apresentação de Elba.



“Realmente eu estava acostumada a ter uma banda grande me acompanhando e com muitos músicos em cena, mas a pandemia nos exigiu adaptações. Mas sempre fui uma artista muito versátil: vou me apresentar com três músicos e vamos tocar um pouco de tudo. Esta formação mais acústica também proporciona mais cumplicidade com a plateia. Eu converso com o público, atendo pedidos e acabo interagindo ainda mais com a plateia”, pondera Elba que garante não estar nem um pouco “enferrujada” após tanto tempo sem fazer shows.



“O palco é mágico, não estou fazendo nenhuma preparação especial. Na hora do show, tudo se transforma. Tenho muita intimidade com o palco, me sinto em casa”, reforça a cantora.



Parceria de sucesso



Mesmo de casa, nos últimos meses, Elba se manteve em alta por conta das lives, mas também por parcerias que repercutiram muito nas redes sociais. A principal delas, talvez, tenha sido a dobradinha com Juliette, campeã do ‘BBB 21’, que decidiu investir na carreira de cantora.



“Eu sei o que passei no início da minha carreira e procuro dar oportunidades sempre. Juliette é muito talentosa e vai ganhar o mundo”, declara Elba, que ainda cita mais um exemplo de parceria.



“Neste show de hoje, por exemplo, vou receber como convidada a cantora Ceiça Moreno, que participou do ‘The Voice’, da Globo. Eu realmente gosto de dividir o palco”, conta.



Serviço



Show Elba Ramalho - Fim de tarde

Quinta feira, às 18h30

Ingressos: R$ 5

Teatro João Caetano. Praça Tiradentes, s/n. Centro.

Protocolos: uso de máscara e comprovante de vacinação são obrigatórios