Luciano Huck e AngélicaReprodução

Publicado 10/10/2021 21:21

Quem vê Angélica e Luciano Huck trocando mensagens de amor e muito bem casados, nem imagina que o romance do casal só engatou mesmo depois de muita insistência por parte do apresentador do "Domingão". É isso mesmo. Em entrevista ao podcast "Donos da Razão", de Foquinha e André Brandt, a loira estregou que o marido abusou da criatividade com presentes pra lá de inusitados na intenção de conquistá-la.

"Teve uma época em que eu namorava, e o Luciano não. A gente tinha acabado de entrar na Globo e ele tava nessa onda de me conquistar", contou ela, aos risos, que tinha que se virar nos trinta para desfazer dos mimos enviados por Huck. Afinal, a gata ainda estava comprometida com outra pessoa.

"Ele mandava flores para minha casa e tinha que jogar fora, porque tinha um namorado. Aí, ele mandou um peixe no aquário, porque a gente tinha ido para Noronha", contou. Angélica ainda relatou que deu bolo em Huck, após marcar um encontro e acabou sendo surpreendida com um novo presente.

Desta vez, Luciano apostou num cano de PVC como deboche por ter levado um cano dela. "Teve uma vez que eu dei um cano nele e ele mandou um cano de PVC com um laço de fita pra mim, porque eu não fui num negócio que eu combinei", disse.



Mesmo após ter recebido uma sinalização negativa para o date, Huck persistiu em suas investidas e, segundo a apresentadora, quase colocou tudo a perder. "Eu tinha falado pra ele que não ia rolar e que a gente não podia namorar. Enfim, ele foi insistente e foi me visitar no camarim e eu tava com um óculo de gravação. Ele chegou, eu tirei o óculos e coloquei assim, entre o peito, na blusa. Ele veio, me abraçou e apertou, eu só senti o óculos estraçalhando, destruindo, no meu corpo. Olhei pra cara dele e falei: 'tá louco? acabou!'. Eu quase morri, falei 'gente, esse cara não bate bem! como é que faz um negócio desse?'", lembrou.

Após idas e vindas, Angélica e Luciano Huck se casaram em 2004 e se tornaram pais de Joaquim Huck, de 16 anos, Benício Huck, de 13, e Eva Huck, de 8.