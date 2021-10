Léo Santana - Reprodução do Instagram

Léo SantanaReprodução do Instagram

Publicado 10/10/2021 18:14

Léo Santana estourou o fofurômetro do Instagram ao compartilhar um vídeo em que aparece dançando com Liz em seus braços. Feliz da vida com a chegada de sua primeira filha, que nasceu no dia 26 de setembro, fruto do casamento com Lorena Improta, o cantor se derreteu para a menina e encantou seguidores.



"Domingou com o papai", escreveu ele na legenda. Enquanto dança ao som da música "Pé Na Areia", de Diogo Nogueira, o artista baiano ainda deu beijinhos na pequena, provando que é um paizão coruja. Os fãs e amigos do artista, claro, se derreteram nos comentários. "Que coisa linda, irmão", escreveu o ator Rafael Zulu. "Que imagem linda", disse uma fã. "Quanto amor", publicou outra. "Não tenho maturidade não", brincou outra seguidora.