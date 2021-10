Murilo Benício e Giovanna Antonelli - Reprodução de vídeo

Publicado 10/10/2021 16:49 | Atualizado 10/10/2021 16:50

A sintonia entre Giovanna Antonelli e Murilo Benício foi tanta durante as gravações de "O Clone", novela que volta ao ar no "Vale A Pena Ver De Novo", da Globo, que renderam história hilárias de bastidores. Em entrevista ao "Altas Horas", de sábado, os atroes entregaram que eles contracenavam sem olhar um para o outro, devido às gargalhadas durante as gravações. Até nas cenas mais românticas, os dois, tinam que usar estratégias para que corresse tudo bem, apesar das brincadeiras.

"Aquela cena icônica em que o véu verde cai eu fiz para um durex! A gente não conseguia parar de rir", estregou a atriz, que protagonizou a novela como a icônica Jade. "Desde o começo a gente não se entendeu. Não conseguíamos olhar um para a cara do outro sem rir. A gente fazia aquelas cenas chorando e eu colocava uma fita durex na parede, para ela olhar para a fita e me ouvir falando o texto. Se a gente se olhava, começava a rir”, completou Murilo, que viveu os gêmeos Lucas e Diogo, além do clone Leo.