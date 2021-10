Rico e MC Gui - Reprodução de vídeo

Rico e MC GuiReprodução de vídeo

Publicado 10/10/2021 16:05

O tempo fechou! Após sorteio da Prova de Fogo desta semana, MC Gui e Rico trocaram farpas, mais uma vez, em "A Fazenda 13", da Record. Neste domingo, o funkeiro disse que deseja enfrentar o fazendeiro em uma roça. "Se eu voltar é uma ameaça para vocês, né?", analisou o influenciador, e o cantor se defendeu: "Para mim não". O ex-participante do "De Férias com o Ex" insistiu: "É, porque vocês acham que eu saio".

Foi, então, que os dois começaram a debater sobre quais peões seriam possíveis alvos de eliminação no reality show rural e as rusgas começaram a surgir. "Eu faço questão de ir para a roça com você, ai eu tiro minhas conclusões. Se eu sair para você eu saio de cabeça erguida e vejo que aqui não era o meu lugar", disparou Gui.

O ex-de "Férias com o Ex" concluiu: "Então você tá comigo no banquinho terça. Pede para o pessoal votar em você". O cantor perguntou: "Agora?" e o fazendeiro explicou: "Nessa não, na outra". MC Gui concordou: "Se for necessário eu vou". Rico desafiou: "Então peça, vamos? Você topa?" e o peão aceitou o embate.

O fazendeiro da semana alfinetou: "Pronto, o fazendeiro me coloca e você pede para o pessoal votar em você. Você tem que ser homem para poder falar 'me coloquem'". O funkeiro devolveu a provocação: "Eu sou homem. Não sou igual você que fala uma coisa e faz outra". Rico respondeu: "Eu não, então vamos sentar junto no banquinho terça".