Anitta - Reprodução do Twitter

Publicado 10/10/2021 15:06

Depois de muita especulação, Anitta confirmou que seu novo clipe do álbum "Girl From Rio" está para ser lançado na próxima semana. É isso mesmo. E, como não poderia ser diferente, a faixa chega com muita dança. Já que a faixa se trata de um funk e ainda conta com parceria internacional - que ainda não foi revelada - a cantora carioca mostrou um trechinho da coreografia em um vídeo que está circulando nas redes sociais.



A carreira internacional não só veio, como veio forte! Depois do lançamento de "Girl From Rio", Anitta prepara seu mais novo sucesso com foco no mercado global da música. Sem dar muitos spoilers da próxima produção, a cantora carioca liberou informação de que está gravando um novo clipe nos EUA.

Com um look pretinho sexy e todo de couro, Anitta posou para fotos que foram publicadas nas redes sociais. Sem dizer o título da música, o que se sabe até agora é que a canção é parceria da cantora com uma artista americana e deve ser lançada na próxima semana.