Ivete Sangalo e João Homes - Reprodução de vídeo

Ivete Sangalo e João HomesReprodução de vídeo

Publicado 10/10/2021 22:23

Essa dupla! O cantor João Gomes é a mais nova revelação do piseiro e atingiu sucesso em todo o Brasil. Neste fim de semana, o astro foi um dos convidados do "Domingão", da Globo, comandado pelo apresentador Luciano Huck. Ele participou de uma dinâmica que simulava o programa "The Masked Singer Brasil", apresentado por Ivete Sangalo, e chegou ao palco fantasiado.



A cantora baiana, que também foi atração musical da atração, teve que descobrir quem estava do figurino de cacto. Ao ser revelado, João Gomes demonstrou nervosismo ao dividir o palco e conversar com Ivete Sangalo. Juntos, Gomes e Sangalo fizeram um dueto divertido do hit "Meu Pedaço de Pecado". O cantor, de 19 anos, também apresentou "Eu Tenho a Senha" e encerrou a atração cantando o clássico de Luiz Gonzada, "O Xote das Meninas", com a baiana.