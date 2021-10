Zé do Caixão vai ganhar duas novas versões: norte-americana e mexicana - Divulgação

Publicado 14/10/2021 13:52

São Paulo - Zé do Caixão irá voltar para as telas de cinema, mas dessa vez, em inglês. O personagem criado por José Mojica Marinhs irá ganhar um remake norte-americano e um remake mexicano, segundo o site "Screen Daily".

Os projetos são conduzidos por duas empresas. A produção é da SpectreVision, fundada por Elijah Wood, famoso pelo papel de Frodo em "O Senhor dos Anéis". Já a distribuição internacional é da britânica OneEyed Films, que se responsabiliza pelas vendas do personagem.

Em pronunciamento, a SpectreVision disse que a ideia é trazer "uma versão mais mainstream, acessível e atualizada do Zé do Caixão, fiel ao público que o adora desde sempre, mas apresentando-o para uma audiência nova e mais ampla".

Um dos filmes será produzido nos Estados Unidos e outro no México. O longa em espanhol já está em fase de roteirização, a cargo da dupla Lex Ortega e Adrian Garcia Bogliano, famosos por "Animales Humanos".

O personagem de José Mojica Marins ficou famoso em 1964, no filme "À Meia-Noite Levarei a sua Alma". Zé do Caixão era um coveiro envolvido em artes místicas, que busca uma vítima para ser a mãe do filho demoníaco. Icônico, o personagem apareceu em vários filmes e programas de TV, até a morte do ator, em 2020, aos 83 anos.