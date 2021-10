Ex-BBB Viegas e banda Maneva - Wilton Burrego

Publicado 14/10/2021 12:22 | Atualizado 14/10/2021 12:27

Rio - O ex-BBB Viegas lançou, na última semana, a música “Posso Ser”, com participação da banda Maneva. Além do single nas plataformas digitais, o videoclipe da música também já está disponível no YouTube.

Este é o segundo lançamento do projeto musical “Conexão”, álbum que está previsto para 2022. A faixa traz acordes de pop e reggae, e mostra mais uma vez a pluralidade musical de Viegas. Com produção de Bruno Dupre, a música traz luz sobre como pessoas podem se sentir e principalmente enxergar a vida após se entregar a relacionamentos que geram traumas e despertam inseguranças.

A canção também visa passar a mensagem de que ainda podemos manter as esperanças, ou seja, é possível as relações serem saudáveis e os encontros trazerem evolução, fortalecendo o amor na prática. O envolvimento da banda Maneva veio de forma muito natural, vinda da relação de amizade que Viegas e os artistas têm de longa data. “Os músicos do Maneva são amigos e profissionais que admiro, pessoas incríveis que me sinto muito honrado em ter conhecido e agora divido uma obra”. Comentou Viegas.

O clipe, dirigido e roteirizado por Rômulo Menescal e Vinicius Olívio, da Lord Bull Filmes - produtora que assina conteúdos audiovisuais de Luisa Sonza, Ferrugem, Anitta, Juliette, entre outros. O cenário escolhido para concepção do clipe foi um lugar repleto de plantas, para dar o clima de aconchego e a sensação de leveza que a música pedia. Foi gravado em São Paulo seguindo todos os protocolos de segurança e com equipe reduzida para a proteção de todos os envolvidos na produção.

Single 'Posso Ser' sucede a faixa 'Pra Voar', que contou com a participação de Elana Valenaria, amiga de Viegas e colega de confinamento nos realities "Big Brother Brasil" e "No Limite". Recentemente, rumores apontaram suposto affair entre os dois.