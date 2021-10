As Patroas - Steff Lima/CAVE - Divulgação Som Livre

As PatroasSteff Lima/CAVE - Divulgação Som Livre

Publicado 15/10/2021 12:19

Rio - O álbum "Patroas 35%" está no ar na íntegra. O trio formado por Marília Mendonça e Maiara & Maraisa apresenta em todas as plataformas de música o projeto com nove faixas, sendo seis inéditas. A música de destaque, "Esqueça-me Se For Capaz", chega ao YouTube com um clipe cinematográfico entregando pela primeira vez um trabalho de atuação das três cantoras. A produção audiovisual será liberada nesta sexta-feira (15), a partir das 20h.

fotogaleria

E antes, às 19h30, no mesmo canal, as Patroas fazem uma live pré lançamento para contarem um pouco mais do projeto e ficarem com os fãs para assistirem à estreia do clipe, com mediação do jornalista André Piunti.