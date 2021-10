Sorriso Maroto - Divulgação

Publicado 15/10/2021 16:13 | Atualizado 15/10/2021 16:22

Rio - Com o o avanço da vacinação pelo país, diversos artistas retornam aos palcos para realizar shows. Neste final de semana é a vez do grupo Sorriso Maroto voltar à cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, para apresentar o show do DVD “A.M.A – Antes que o Mundo Acabe”. Bruno Cardoso, vocalista do grupo de pagode, revela a animação para reencontrar os fãs.

"Esse show de sábado é um retorno do Sorriso à região. São Gonçalo é uma cidade que recebe muito bem o Sorriso, desde o início da nossa carreira, com um público muito fiel, que acompanha o nosso trabalho há muito tempo. Retornar a São Gonçalo é uma volta às nossas origens. Vai ser uma noite de muita música, de muita alegria, num momento muito importante pelo qual estamos vivendo. Vai ser um presente", conta Bruno.

O grupo, que retomou os shows neste mês de outubro e já passou por cidades como São Paulo, Rio e Búzios, conta o que não pode faltar no setlist da apresentação deste sábado no espaço Porto da Pedra, região central de São Gonçalo, às 22h.

A gente está divulgando as músicas do DVD 'A.M.A', mas o Sorriso é uma banda que não consegue passar no palco sem relembrar o todo da carreira. O show do Sorriso Maroto é um show que não cabe no show do Sorriso Maroto de tão grande (risos). Graças a Deus, nós temos um repertório bem vasto. Então, a gente precisa passar por cada periodozinho da careira e relembrar cada fase, cada música que marcou época. É um show com músicas atuais, mas também é para revisitar cada momento da carreira e fazer a galera cantar junto", afirma ele.

"A gente vai de "Ainda Gosto de Você' , 'Futuro Prometido' e 'Sinais' até chegar a fase mais atual com 'Independentes', '50 vezes', 'Eu Topo', 'Sem Likes' e 'Nosso Flow'", garante o vocalista do grupo de pagode.