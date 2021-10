Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro em Noites de Walpurgis - Igor Corrêa

Rio - No dia 13 de março de 2020, as portas de um dos mais importantes e frequentados teatros do país foram fechadas. O perigo do contágio do coronavírus afastou o público e após decreto no Diário Oficial, a estreia da Série Grandes Vozes no Rio de Janeiro, que tinha como convidada a soprano norte-americana Sondra Radvanovsky, foi cancelada. Um ano e sete meses depois, o Theatro Municipal abre as cortinas para uma nova etapa, valorizando ainda mais os artistas da casa que não pararam neste período tão difícil. É o Theatro Municipal de Portas Abertas que, com o público reduzido, vai disponibilizar sessões gratuitas para a população.

Paquita é um balé em dois atos produzido pela primeira vez em 1846 na Opéra de Paris, com música de Édouard Deldevez e coreografia de Joseph Mazilier. Em 1847 foi montado no Bolshoi de São Petersburgo por Pierre Frédéric Malevergne e Marius Petipa, em sua estreia russa, na qual participou também como bailarino. Mas foi na remontagem de 1882 que Petipa, com o auxílio de Ludwig Minkus, criou as passagens mais famosas do balé: o Pas de Trois, a Mazurka des Enfants e o Grand Pas Classique. O balé é ambientado na Espanha durante a ocupação de Napoleão. Conta a história de uma cigana que salva a vida de um oficial francês que por ela se apaixona.

"O Theatro Municipal é um patrimônio do estado do Rio de Janeiro. Esse período da pandemia foi difícil, então nada mais justo que os artistas do estado reinaugurem o Theatro. Durante esse período, apoiamos a cultura fluminense com diversos editais, e recentemente lançamos o Pacto Cultural RJ, que vai injetar R$ 75 milhões ao fomento das artes até o final do ano", disse o governador Cláudio Castro.

Serão duas obras-primas do balé clássico: Paquita, com música de Ludwig Minkus e coreografia de Marius Petipa, do qual será apresentada uma abertura com as alunas da Escola Estadual de Dança Maria Olenewa do TMRJ, Des Enfants, e o famoso Grand Pas Classique; e Noite de Walpurgis, originalmente da ópera Fausto, com música de Charles Gounod e coreografia de Leonid Lavrovsky.

De acordo com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, a reabertura do Theatro Municipal é uma sinalização da retomada cultural em todo estado.

"O Estado do Rio avança na vacinação e para coroar este momento de retomada, reabrimos as portas do Theatro Municipal, que é a joia da coroa da cultura fluminense. Um verdadeiro presente para a população que poderá acompanhar lindas apresentações no nosso histórico palco, de forma gratuita", afirmou Danielle Barros.

"É um orgulho muito grande poder compartilhar com a população fluminense esse momento tão importante para a cultura! Reabrir as portas do Theatro Municipal, ainda mais de forma gratuita e depois desse longo hiato, é um marco importantíssimo para nossa história. Contamos com a presença de todos!" – ressalta a Presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Clara Paulino.

O Diretor da EEDMO e Regente Interino do Ballet do TMRJ, Hélio Bejani fala da importância de investir nos talentos da casa: “Imprescindível retomarmos nossos espetáculos para, acima de tudo, preservarmos a possibilidade de nossos jovens talentos seguirem suas carreiras já bastante prejudicadas pelo momento de tantas incertezas que vivenciamos”.

Durante esta fase em que o TMRJ não pôde receber o público, também foi essencial manter a parceria com os Patrocinadores Ouro, Petrobras e Instituto Cultural Vale que seguiram ao lado do Theatro Municipal do Rio de Janeiro ao longo de todos esses meses em que ficou fechado.

“Nós temos uma alegria imensa de unirmos forças neste momento de retorno, para uma abertura festiva do nosso Theatro Municipal”, festeja Steffen Dauelsberg, vice-presidente da Dellarte, responsável pela coprodução do evento.

Programa:

Des Enfants (abertura)



Alunas da Escola Estadual de Dança Maria Olenewa do TMRJ



Coreografia Original – Marius Petipa



Remontagem e adaptação – Paula Albuquerque



Ensaios – Cristiana Campello



Grand Pas Classique de Paquita



Companhia de Ballet da Escola Maria Olenewa / Cia BEMO



Música – Ludwig Minkus



Coreografia Original – Marius Petipa



Remontagem e adaptação – Jorge Texeira



Ensaios – Cristiane Quitan



Figurinos – Tânia Agra



Cenografia – Carlos Dalarmelino



Direção Geral – Hélio Bejani



Elenco Paquita:



Companhia de Ballet da Escola Maria Olenewa | Cia BEMO



Participação dos alunos do segundo básico e primeiro médio da EEDMO



Paquita e Lucien – Marcella Borges e Michael Willian



Pas de Trois – Ana Flavia Alvim, Diovana Piredda (ou Tabata Salles), Tiago Tonini (ou Luiz Paulo Martins)



Solistas:



1ª Var – Olivia Zucarino



2ª Var – Luiz Paulo Martins



3ª Var – Tabata Salles (ou Diovana Piredda)



4ª Var – Marcelli Tatagiba (ou Isa Mattos)



Corpo de Baile – Fernanda Lima, Isa Mattos, Luana Macedo, Manuela Roçado e Marina Tessarin

“Noite de Walpurgis” – ballet de um ato - é uma das cenas mais marcantes da ópera de Charles Gounod “Fausto”. Executada separadamente é considerada uma das obras–primas da dança mundial. Gounod criou uma música excepcionalmente colorida e rica para esta coreografia.



A cena da ópera "Noite de Walpurgis" é celebrada no Monte Broken, reino de Mefistófeles (Pan), quando ele procura desviar os pensamentos de Fausto e Marguerite, convidando-os a desfrutar de todos os benefícios da vida terrena.



Fausto vende a alma a Pan (diabo) em troca da imortalidade. Pan começa a mostrar a Fausto os prazeres da vida. Com esse intuito leva-o ao monte Broken, local onde é celebrado um culto à sensualidade e ao erotismo. Acontece por lá uma orgia, onde faunos e bacantes (mulheres adoradoras do Deus Bákkhos) dançam sensualmente. Ameniza o ambiente a presença das Três Graças, que simbolizam o amor espiritual, casto. E o ballet termina numa dança vertiginosa, um bacanal.



Noite de Walpurgis



Ballet do Theatro Municipal / BTM



Música – Charles Gounod



Coreografia Original – Leonid Lavrovsky



Remontagem e adaptação – Jorge Texeira



Ensaios – Cristiane Quintan



Figurinos – Tania Agra



Cenografia – Carlos Dalarmelino



Direção Geral – Hélio Bejani



Elenco Noite de Walpurgis:



Ballet do Theatro Municipal | BTM



Marguerite – Márcia Jaqueline ou Juliana Valadão



Fausto – Alef Albert ou Alyson Trindade



Pan – Filipe Moreira ou Rodrigo Hermesmeyer



Sátiros – Luiz Paulo Martins, Raffael Lima, Nycollas de Abreu e Tiago Tononi (ou Rodrigo Hermesmeyer)



Três Graças – Fernanda Martini (ou Olivia Zucarino), Rachel Ribeiro (ou Isa Mattos) e Liana Vasconcelos (ou Marcella Borges)



Bacantes – Ana Flavia Alvim, Diovana Piredda, Fernanda Lima, Isa Mattos, Luana Macedo, Manuela Roçado, Marcella Borges, Marcella Tatagiba, Marina Tessarin, Olivia Zucarino, Tabata Salles, Saulo Finelon, Alyson Trindade, Gabriel Feleciano, Marcelo Soares, Michael Willian, Miguel Alves, Moisses Pepe, Romilton Santana e Tiago Tononi.

Serviço: Theatro Municipal de Portas Abertas



Des Enfants/ Paquita Grand Pas Classique/Noite de Walpurgis



Entrada Franca



Datas:



28/10 - 19h - Récita 1



29/10 - 19h - Récita 2



30/10 - 16h - Récita 3



31/10 - 16h - Récita 4



Lugares disponíveis: 550 – plateia e balcão nobre



(Serão autorizados quatro ingressos por CPF)



Retirada de ingressos: no dia das apresentações a partir das 10h



Horário de funcionamento da bilheteria – 10h às 18h



Endereço da bilheteria: Av. Treze de Maio – Boulevard



Theatro Municipal do Rio de Janeiro



Praça Floriano, s/ nº - Cinelândia



Classificação: Livre