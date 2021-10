Israel e Rodolffo - Divulgação/Flaney Gonzallez

Rio - O cantor Israel, que faz dupla com Rodolffo, comentou nos Stories, do Instagram, um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, uma fã entra no camarim da dupla, ignora Israel e fala apenas com Rodolffo, que foi participante do "BBB 21".

O cantor garantiu não ter ficado chateado com a situação e afirmou que tem consciência da exposição que o reality show causou na vida do companheiro de palco. "Meu cumpadre teve uma exposição gigantesca no BBB e os fãs ficam doido com ele quando chegam no camarim. Acho isso supernormal. Isso não me machuca, nem me diminui. Pelo contrário, amo ver ele recebendo tanto carinho. E nosso projeto ganhou muito com isso. Sou muito bem resolvido com minha carreira e meu corre (de 26 anos, inclusive)", disse.