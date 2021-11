Israel e Rodolffo - Divulgação/Flaney Gonzallez

Publicado 21/11/2021 13:16

Rio - O ex-BBB Rodolffo está envolvido em mais uma polêmica. Desta vez, a confusão acontece em sua carreira sertaneja, que divide com o amigo Israel. Após lançarem 'Vai dar uma Namorada', sua nova música de trabalho, a dupla vem sendo acusada de fazer apologia ao estupro.

Isso porque na canção, os sertanejos dão a entender que a relação sexual, a 'namorada', vai ter que acontecer após o flerte. "Cê não vai me iludir de graça. Me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Cê não tá querendo rolo, então não caça. Me atiçou, vai ter que dar uma namorada", diz o refrão.

Nas redes sociais, os internautas também criticaram as suposições. "Infelizmente banalizaram já, este tipo de música infelizmente vira sucesso", escreveu um seguidor. Além de anônimos, a influenciadora digital e psicanalista Manuela Xavier também condenou o discurso.



"Esse é um vídeo de silêncios. Não posso pronunciar a palavra estupro. Vejam bem, eu, uma mulher, não posso fazer uma denúncia sobre a cultura do estupro que faz uma de nós vítima a cada 8 minutos; mas Israel e Rodolffo, dois homens brancos, podem cantar que 'me atiçou vai ter que dar uma namorada'.

Deixe aqui um '.' caso você tenha sofrido algum tipo de violência sexual e escreva 'estamos juntas' pra que a gente saiba que não estamos só. E que a @somlivre tome alguma providência", escreveu a influenciadora na legenda do vídeo em que fala sobre o caso.

Nos comentários, Rodolffo se defendeu. "Manuela, tudo bem? Olha, primeiramente eu acho que você está exagerando nas observações, pois a gente faz música para Homem e para Mulher, uma mulher pode cantar pra um homem essa letra, ela é unissex. É uma música alegre, descontraída, para as pessoas se divertirem cantando. Sou totalmente a favor da causa, estou com você! Agora vir criticar o meu trabalho induzindo as pessoas a pensarem que é uma música machista, não. Foi feita para mulher cantar também", rebateu o sertanejo nos comentários.

Pouco tempo depois, os sertanejos usaram as redes sociais da dupla para alfinetar os críticos. Os sertanejos usaram um vídeo onde mostra o público cantando a música e justificaram a produção. "Quando o povo escolhe não tem o que discutir", diz a legenda.