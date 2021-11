Marília Mendonça, Maiara e Maraisa - Reprodução

Publicado 22/11/2021 12:38 | Atualizado 22/11/2021 12:39

Rio - A memória de Marília Mendonça segue viva no coração dos fãs e das amigas Maiara e Maraisa, com quem a cantora tinha o projeto 'As Patroas'. Morta no último dia 5 de novembro, vítima de um acidente aéreo, Marília Mendonça vem sendo homenageada quase que diariamente pelas sertanejas.

Na manhã deste domingo, Maiara compartilhou três vídeos em suas redes sociais em que aparece ao lado de Marília e Maraisa. Nas imagens, as sertanejas brincam, riem e contam os bastidores da composição 'Todo Mundo Menos Você', último grande sucesso gravado pela sertaneja.

Nas redes sociais, o vídeo teve grande repercussão e emocionou os fãs. "Façam um documentário com todos esses momentos, pelo amor", pediu uma seguidora.

