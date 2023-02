Leo Santana - Reprodução do Instagram

Publicado 19/02/2023 20:36 | Atualizado 19/02/2023 20:38

Gigante! Leo Santana está à um passo de entrar no Top 10 do Spotify Global com "Zona de Perigo", música candidata à hit do Carnaval 2023. Contabilizando mais um feito inédito em sua carreira, o cantor atingiu a posição de número #11 na plataforma de streaming, neste domingo (19), com números impressionantes. Feito que o artista baiano comemorou com uma publicação no Instagram.

É muito provável que a canção ainda conquiste novos picos na aplicativo de música, já que tem sido tocada em diversos estados ao longo da maratona de blocos de ruas, festas e muito mais. O videocipe de "Zona de Perigo" já passou de 37 milhões de visualizações no YouTube e mais de 43 milhões de streams no Spotify.

"Que dia lindo em Salvador. Quantas bençãos. Top 11 no mundo, entre as mais ouvidas do mundo. Que loucura é essa?! Só agradecer. Só agradecer", disse Leo Santana em um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram. O hit ainda foi cantado e dançado por famosos, que entraram na onda da canção. Nomes como Gracyanne Barbosa e Belo, Paulo Andre e Bruna Linzmeyer foram alguns que postaram conteúdos com o hit.

Só neste domingo, a canção teve um salto de novo posições com 3,41 milhões de plays nas últimas 24h. A única música de um artista brasileiro a chegar no topo da parada global até hoje foi "Envolver", de Anitta, no ano passado, quando a cantora colocou o single do álbum "Versions Of Me" no primeiro lugar do ranking.