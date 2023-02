Key Alves e Bruna Gripao - Reprodução de vídeo

Key Alves e Bruna GripaoReprodução de vídeo

Publicado 19/02/2023 18:47 | Atualizado 19/02/2023 18:49

Mais uma formação de Paredão se aproxima no "Big Brother Brasil 23", da Globo, deixando os ânimos entre os participantes ainda mais exaltados. Tanto que, neste domingo (19), o grupo composto por Cezar, o Líder da Semana, Fred Nicácio, Gustavo e Key Alves começa a articular em quem o grupo e confinado pretendem votar. Durante conversa, o enfermeiro revelou sua indicação, enquanto a atleta levantou um possível alvo.



Sem muita surpresa, Cezar confirmou que irá votar em Ricardo, seu rival direto no game. Vale lembrar que o biomédico é o Anjo da semana. Com isso, pensando na hipótese do benefício ser autoimune, o Líder tem como segunda opção o voto em MC Guimê. Key, então, sugere a Bruna Griphao, e os aliados concordam.

"Entre a Larissa e a Bruna, eu tinha um problema com a Larissa, mas hoje a Bruna é pior que ela. Ela é falsa. Ela quer ser amiga de todo mundo e não é amiga de ninguém", disparou a jogadora de vôlei. Fred completa: "Mesma linha do Sapato. Entra a Larissa e Bruna, eu prefiro que vá a Bruna agora", disse.

No entanto, o médico falou que eles têm que ver com o restante do grupo (Marvvila, Sarah Aline e Gabriel Santana) em quem eles preferem votar. Anteriormente, Gustavo havia sugerido o nome de Larissa para o Paredão, mas o grupo discordou. Fred ainda levantou um outro nome, antes do consenso de Bruna. "Entre a Larissa e Sapato, prefiro votar no Sapato", disparou.