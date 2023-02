Emanuelle Araújo e Tatau - Reprodução de vídeo

Publicado 19/02/2023 17:32 | Atualizado 19/02/2023 17:34

Avisa que são eles! O público se surpreendeu ao acompanhar dois famosos serem desmascarados, na tarde deste domingo (19), no "The Masked Singer Brasil", da Globo. É que a única dupla da edição, que estavam por traz da fantasia de Romeu e Julieta, tiveram suas identidades reveladas. E o disfarce estava à cargo de dois artistas muito conhecidos do público: o cantor Tatau e e atriz e cantroa Emanuelle Araújo.



Satisfeita com sua participação, Emanuelle falou sobre o reality show musical: "O 'Masked Singer' me deu a oportunidade de estar, durante todas essas semanas de muito trabalho, ao lado do meu amigo, do meu colega, do meu ídolo que é Tatau. Eu já me sinto absolutamente vitoriosa", comemorou a artista que já esteve no elenco de diversas novelas, filmes e séries de sucesso, além de cantar na Banda Eva e no Moinho.



"Para mim, trabalhar com Manu foi um prazer, foi uma honra", disse Tatau, que conquistou o Brasil como vocalista do Araketo, e, agora, segue em carreira solo. A revelação da dupla foi uma grande surpresa para a bancada do juri, formada por Taís Araújo, Sabrina Sato, Eduardo Sterblitch e Matheus Solano. Ao fim da apresentação, Emanuelle e Tatau cantaram a música "Tá Escrito", do grupo Revelação.Um sucesso!