Sandy faz show na Zona Oeste do Rio nesta sexta - Divulgação

Sandy faz show na Zona Oeste do Rio nesta sextaDivulgação

Publicado 12/04/2024 14:45

Rio - Sextou! A boa de hoje é curtir o show de Sandy no Qualistage, na Zona Oeste do Rio. Com mais de três décadas de carreira, a cantora embalará o público ao som de seus maiores sucessos como "Me Espera", "Aquela dos 30", "Respirar", "Pra Me Refazer" e "Pés Cansados". Na Zona Sul, a banda Blitz e Fernanda Abreu se apresentam no evento "Tim Noites Cariocas", no Morro da Urca, e prometem animar a galera com um repertório repleto de hits.

fotogaleria

Sábado, Lulu Santos, que se apresentou no "BBB 24", na última quarta-feira, não deixará ninguém parado com a apresentação da turnê 'Barítono', em comemoração aos seus 70 anos, no Qualistage. Já Alceu Valença retorna ao Vivo Rio com o espetáculo "Alceu Dispor". No mesmo dia, acontece Rock Festival São Gonçalo, no Clube Mauá, com grandes nomes do rock nacional: CPM22, Fresno, Raimundos e Di Ferrero. Domingo, o cantor Belo leva todo seu romantismo para a Arena Bangu. No repertório estão sucessos como "Desafio", "Eternamente", "Tua Boca", "Intriga da Oposição" e "Pra Ver o Sol Brilhar".

As atrizes Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco estrelam a comédia "Agora É que São Elas!", escrita e dirigida por Fábio Porchat, em cartaz no Teatro dos Quatro, na Gávea, de sexta a domingo. Uma opção para quem está sem grana é conferir o espetáculo "Feio", nesta sexta, na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, com entrada gratuita. Também tem a exposição "Imaginar com a terra”, no Centro de Arte Hélio Oiticica, no Centro, e Exposição "Uma Casa Toda Sua", na Casa Museu Eva Klabin, na Lagoa, no mesmo esquema 0800.

Confira a programação completa:

Shows

Mosquito

Sexta-feira, às 19h20

Local: Teatro Rival

Endereço: Local: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 50



Lamparina

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 60

Sandy

Sexta-feira, às 21h30 ( a casa abre 2h antes)

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca – RJ

Ingresso: a partir de R$ 90

Blitz e Fernanda Abreu - Tim Music Noites cariocas

Sexta-feira, a partir das 21h30

Local: Parque Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 180



CPM22, Fresno, Raimundos e Di Ferrero - Rock Festival São Gonçalo

Sábado, a partir das 16h

Local: Clube Esportivo Mauá de São Gonçalo

Endereço: Av. Presidente Kennedy, 365 – São Gonçalo-RJ

Preço: a partir de R$ 60

Elízio de Búzios

Sábado, às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



Banda Inspiração - Tributo Legião Urbana

Sábado, às 19h

Local: Areninha Cultural Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/no, Cocotá, Ilha do Governador

Ingresso: a partir de R$ 20



Pádua & Os Tremendões

Sábado, às 19h

Local: Arena Carioca Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: a partir de R$ 25



Lulu Santos

Sábado, às 21h (casa abre 2h antes)

Local: Qualistage - Via Parque

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca – RJ

Ingresso: a partir de R$ 80



Alceu Valença

Sábado, às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 70



Agnes Nunes e Marina Lima

Sábado, a partir das 21h30

Local: Parque Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 180



Belo

Domingo, às 17h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Preço: partir de R$50







Espetáculos



Feio

Sexta-feira, às 19h

Local: Arena Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio s/nº, Pavuna

Ingresso: Grátis



Os sentimentos da Ervilha

Sexta-feira e sábado, às 18h

Local: Teatro Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Centro

Ingresso: a partir de R$ 25



Latitudes dos Cavalos

Sexta-feira e sábado, às 18h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira - Planetário do Rio de Janeiro

Endereço: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 20

Um Filme Argentino

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 18h

Local Teatro Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel,804, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 50

Agora É que São Elas

Sexta-feira e sabado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro dos Quatro - Shopping da Gavea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, 2º andar, Gávea - RJ

Ingresso: R$ 140

Quem Tem Medo de Olga del Volga?

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 15



Roblox: a peça

Sábado, às 15h

Local: Areninha Cultural Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/no, Cocotá, Ilha do Governador

Ingresso: R$ 20



Mala Do Cascudo

Sábado, às 16h

Local: Teatro de Guignol da Tijuca

Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito s/n°, Tijuca

Ingresso: Grátis



Seu Zé

Sábado, às 16h

Local: Teatro Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: a partir de R$20



Bita e a imaginação que sumiu

Sábado e domingo, às 15h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



O Mundo Encantado

Domingo, às 11h

Local: Areninha Carioca Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele 5.000, Realengo

Ingresso: R$ 15



O Mágico de Oz

Domingo, às 17h

Local: Arena Carioca Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: a partir de R$ 25



Mais opções

AquaRio

Sexta-feira, das 9h às 17h (entrada circuito ate as 16h), sábado e domingo, das 9h às 18h (entrada circuito ate as 17h)

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: a partir de R$75

Exposição “Música Brasilis”

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: Grátis

Exposição “Imaginar com a terra”

Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h

Local: Centro de Arte Hélio Oiticica

Endereço: Rua Luís de Camões 68, Praça Tiradentes, Centro

Ingresso: Grátis

Exposição "Sentir Mundo – Uma Jornada Imersiva”

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h (última entradas às 17h)

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15

Exposição “Formas de respirar”

Sexta-feira, sábado e domingo, das 16h às 21h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do no 292, Humaitá

Ingresso: Grátis

Exibição do filme “Os farofeiros 2”

Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h30

Local: CineCarioca Nova Brasília

Endereço: Praça Nossa Senhora de Fátima, Rua Nova Brasília s/nº, Bonsucesso

Ingresso: a partir de R$ 5

BioParque do Rio - Zoológico

Sábado e domingo, das 9h às 17h (entrada no circuito de visitação até às 16h)

Endereço: Quinta da Boa Vista S/n- São Cristóvao

Ingresso: a partir de R$ 24,75



Oficina de azulejaria

Sábado, às 14h

Local: Areninha Herbert Vianna

Endereço: Rua Ivanildo Alves, s/n° – Nova Maré- Maré

Grátis



Exposição “Uma Casa Toda Sua”.

Sábado e domingo, das 14h às 18h

Local: Casa Museu Eva Klabin

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 2.480 - Lagoa

Grátis

Mitos e Ritos da Cultura Popular - música, oficinas de capoeira e mais

Sábado e domingo, a partir das 14h

Local: Casa do Saber Popular

Endereço: Rua Foz de Gregório 10, quadra 134, lote 10, Jardim Maravilha, Guaratiba

Grátis

Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina

Sábado e domingo, das 15h às 21h

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 49,90



Circo Vostok

Sábado e domingo, às 16h30 e 19h30

Local: Park Shopping Campo Grande

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200. Campo Grande

Ingresso: a partir de R$ 25