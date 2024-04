Marcella Maia e Rodrigo Simas com Agatha Moreira - Reprodução/Instagram

Rio - Marcella Maia revelou em uma conversa com Bruno Di Simone para o canal "Na Real" que teve um relacionamento amoroso com o casal Agatha Moreira e Rodrigo Simas. Segundo a atriz , ela se apaixonou pelos dois durante o período em que estudavam juntos em uma escola em Madri, na Espanha.

Durante o bate-papo, Marcella compartilhou que teve momentos íntimos tanto com Agatha, a quem elogiou como maravilhosa, quanto com Rodrigo, que também a deixou apaixonada. Ela mencionou que teve uma relação sexual com ambos, descrevendo como uma experiência bastante prazerosa.

“Foi uma noite incrível! A Agatha é maravilhosa, super gostosa. Me deixou apaixonada. Ela é do tipo ‘pode me bater’, ‘pode fazer o que quiser’. Rolou um clima gostoso pra caramba”, disse ela. Marcella não especificou datas, mas disse que foi pouco antes de janeiro, quando Simas revelou ser bissexual.

Ao ser questionada se Agatha teria demonstrado ciúmes em algum momento durante esse período, Marcella respondeu de forma bem-humorada, contando que houve um momento em que ela brincou ao dizer: "Para de beijar meu namorado". Os atores não se pronunciaram sobre o assunto.

Maia ganhou reconhecimento ao interpretar o papel da Morte na novela "Quanto Mais Vida Melhor". No entanto, nos últimos anos, sua vida tomou um rumo inesperado quando ela retornou à prostituição. Ela também tem um perfil em uma plataforma de conteúdos adultos.