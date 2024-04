Thiaguinho e Carol Peixinho - Reprodução do Instagram

Thiaguinho e Carol PeixinhoReprodução do Instagram

Publicado 12/04/2024 12:05 | Atualizado 12/04/2024 12:06

Rio - Thiaguinho usou o Instagam, para comemorar o aniversário da namorada, Carol Peixinho, que completa 39 anos nesta sexta-feira. O cantor compartilhou algumas fotos românticas com a apresentadora e influenciadora digital e se declarou para ela. Na publicação, ele ainda avisou que tirou o dia de folga para celebrar a data com a amada.

"Hoje é dia de celebrar a vida de "MeuAmô"! "Carolina é uma menina bem difícil de esquecer…" Quem a conhece, se encanta com sua alegria, seu jeito puro, sua leveza, sua verdade. E ela trouxe tudo isso pra minha vida! Você é um presente diário pra mim, Ló! Te amo muito e te admiro demais!", disse Thiaguinho.

"A forma que você trabalha, com tanto comprometimento e responsabilidade, a forma que você enxerga a vida, com tanta positividade. Tudo isso me inspira também! Tudo de melhor pra você! E que você realize todos os seus sonhos! Conta comigo em todos eles! Feliz aniversário, Ló! E hoje eu tirei o dia pra celebrar seu dia! 'Leave the door open' (deixe a porta aberta) que eu tô chegando", avisou o artista.









