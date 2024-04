Nova turnê de Xande de Pilares é dedicada à obra de Caetano Veloso - Fernando Young

Nova turnê de Xande de Pilares é dedicada à obra de Caetano VelosoFernando Young

Publicado 12/04/2024 12:38

Rio - O cantor Xande de Pilares vai apresentar seu novo show, "Xande Canta Caetano", no dia 27 de julho, no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A aguardada turnê, dedicada ao álbum com canções de Caetano Veloso, começará em junho, em Salvador.