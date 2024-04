Jotta R, Kevin O Chris e Lima no clipe de 'Quantas Histórias' - Reprodução

Publicado 12/04/2024 18:46 | Atualizado 12/04/2024 19:13

Rio - Jotta R lançou, nesta quinta-feira (11), o single "Quantas Histórias", faixa que faz parte do EP "Deixa Acontecer" — primeiro do carioca apadrinhado por Kevin O Chris, com participação de Lima.

A música é uma mistura de funk, R&B e afrobeat e o clipe, disponibilizado no YouTube nesta sexta-feira (12), tem como cenário uma fazenda de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio.

"Esse projeto é muito importante pra mim, pra toda a minha equipe e para os meus fãs. Quero, através dele, poder apresentar para o grande público a minha identidade. Essa é uma música muito especial, ela fala sobre um casal com uma relação cheia de reviravoltas. Com várias idas e vindas e que mesmo assim não conseguem disfarçar a atração, quando se encontram", contou Jotta R, que compôs a música com Kevin O Chris.

A parceria do estreante com o funkeiro vem de uma amizade de longa data, antes da fama, quando Kevin O Chris ainda era DJ. "(Nosso) desejo é poder abrir portas para a rapaziada que quer seguir carreira não só no funk, mas em vários outros ritmos não tão valorizados, como o Jotta R, que é um artista que está fazendo a sua história", disse o dono do hit "Tá OK".

Lima, cujos vocais podem ser escutados em três faixas, enalteceu o projeto. "As minhas expectativas estão lá em cima, por estarmos entregando para o público uma música de qualidade, que espero que traga um retorno muito positivo, tanto para o Jotta R, quanto para mim e o Kevin".

"Deixa Acontecer", "Esquece o Que a Gente Viveu", "Fica Comigo Amor" e "Uma Noite de Crime", também completam EP, disponível nas plataformas de streaming.