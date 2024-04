Camila Queiroz e Kleber Toledo no Monte Fuji - Reprodução / Instagram

Camila Queiroz e Kleber Toledo no Monte FujiReprodução / Instagram

Publicado 15/04/2024 10:06 | Atualizado 15/04/2024 12:02

Rio - Camila Queiroz e Klebber Toledo arrancaram suspiros dos seguidores ao compartilharem um álbum de fotos românticas no Monti Fuji, neste domingo (14) no Instagram. Na publicação, o casal comemorou o fato de ter conseguido observar a montanha mais alta de todo o arquipélogo japonês.

fotogaleria



"Saímos bem cedo do hotel e estamos a caminho do Monte Fuji. Sempre foi um sonho conhecer, mas, infelizmente o tempo não está ajudando. Vamos torcer para que tudo mude", revelou Klebber nas redes sociais. A torcida deu certo, as nuvens sumiram e o casal conseguiu realizar o sonho.