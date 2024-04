Ana Hickmann é tietada em shopping paulista - Araujo / Agnews

Ana Hickmann é tietada em shopping paulistaAraujo / Agnews

Publicado 15/04/2024 20:24 | Atualizado 15/04/2024 20:31

Rio - Ana Hickmann, 43, foi paparicada e esbanjou simpatia ao chegar na feira "Estética In São Paulo", em shopping localizado na zona norte da capital paulista. A apresentadora tirou selfies em meio aos seguranças.

Recentemente, a modelo iniciou um relacionamento com o chef Edu Guedes, e contou mais detalhes sobre como se deu a aproximação do casal