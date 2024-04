"Detetives da Energia em Cena", peça infantil no anexo do Theatro Municipal - Divulgação

Publicado 15/04/2024 18:41 | Atualizado 16/04/2024 11:29

Rio - Em meio a sucessivas quedas de energia em São Paulo, Amazonas e outras regiões do Brasil, e em ano de G20, evento diplomático que discute energia renovável, uma peça com objetivo de ensinar as crianças sobre a importância do assunto chega à sala Mário Tavares, anexo do Theatro Municipal, no Centro do Rio.



"Detetives da Energia em Cena" é um musical voltado para o público infantil, cujo roteiro de Daniela Chindler parte de um apagão para contar de onde vem a energia que abastece as residências. Com direção de Guilherme Mirando, a peça será encenada nos dias 16, 17 e 19 com duas sessões diárias gratuitas, às 9h30 e 14h30.

Atores junto aos bonecos da peça Divulgação



A apresentação começa no século XVII, contando a história de Herman Moll, cartógrafo inventor do primeiro Mapa dos Ventos, base conceitual da energia eólica. Depois, passa para o século XX, com as personagens Maria Telkes, cientista pioneira no aquecimento com painéis de energia solar, e Enedina Alves Marques, primeira engenheira negra brasileira, participante do projeto da Usina Hidrelétrica de Capivari-Cachoeira, maior central elétrica subterrânea do Brasil.



"Trazemos ao público personagens que contribuíram para o desenvolvimento de recursos energéticos limpos e renováveis, assim como contribuíram para o rompimento de barreiras sociais e no protagonismo feminino", contou Daniela Chindler.



Serviço - "Detetives da Energia em Cena"

Quando: Dias 16 (terça), 17, (quarta) e 19 (sexta), com sessões às 9h30 e às 14h30

Onde: Sala Mário Tavares - Theatro Municipal (Centro do Rio)

Ingressos: Entrada franca