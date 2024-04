Juan Paiva e Lucas Penteado vivem Claudinho e Buchecha em 'Nosso Sonho', um dos filmes do festival - Angélica Goudinho / Divulgação

Juan Paiva e Lucas Penteado vivem Claudinho e Buchecha em 'Nosso Sonho', um dos filmes do festivalAngélica Goudinho / Divulgação

Publicado 17/04/2024 09:07 | Atualizado 17/04/2024 09:18

Rio - O Rio de Janeiro é o grande homenageado na 63º edição do Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias (FICCI), na Colômbia. O evento, que começou nesta terça-feira (16) e vai até o dia 21 de abril, contará com exibição de filmes, participação de cineastas e mesas de debate com produções do estado do Rio e do Brasil.



A programação contará com os cineastas do Rio Vinícius Girnys, com "Samuel e a Luz"; Emilio Domingos, com "Black Rio! Black Power!"; Leonardo Martinelli, com "Retrospectivas Curtas"; Leonardo Edde com "Nosso Sonho"; e Renan Barbosa Brandão, com "Último Domingo". O município de Paraty terá uma participação especial, com a exibição de um filme que conta a história da cidade e retrata a interiorização da cultura fluminense.



Além do audiovisual, a música brasileira também vai marcar o festival. Representando o samba, Raoni e Dandara Ventapane, netos de Martinho da Vila, apresentam o show "Canta, Canta, Minha Gente" para os vizinhos latinos.

O evento marca, ainda, o lançamento da segunda edição do edital de Internacionalização "Hola Rio", da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio. A apresentação na Colômbia é uma realização da Rede Cine+

"O Festival de Cartagena é o maior festival de cinema da América Latina e vamos falar das experiências bem-sucedidas na democratização do acesso à arte e também dos laços que unem o Rio de Janeiro e a Colômbia. Temos experiências com as nossas bibliotecas, o modelo de pacificação, que são herdados de lá e queremos que a construção de cinemas populares e mecanismos de financiamento cultural adotados aqui possam ser replicados no mundo. Essa troca de conhecimento nos faz avançar”, ressalta a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros.

Todas as informações sobre a programação podem ser conferidas no site https://ficcifestival.com/ ou pelo instagram.