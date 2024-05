Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 20/05/2024 16:01

Rio – Usuários reclamaram nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (20), de instabilidade no site da plataforma Ticketmaster durante a pré-venda de ingressos do Rock in Rio. Às 14h30, a conta oficial do evento anunciou que as entradas de todos os dias já tinham esgotado. Nas respostas da publicação, pessoas relataram os erros que sofreram e as impediram de realizar a compra, em especial na hora de preencher os dados.

"Melhorem o site para as vendas gerais, muitas pessoas não conseguiram porque simplesmente o site travava após preencher os dados do ingresso e no final direcionava para o início da fila novamente", afirmou um usuário.

"Eu consegui cinco vezes entrar no processo de compra, colocar os dados e quando ia reservar, dava erro no site e voltava ao início. Quando conseguia reservar e efetuar o pagamento, voltava para a tela inicial. Vergonhoso", disse outro.

Segundo o Rock in Rio, mais de 150 mil pessoas estavam simultaneamente na fila da pré-venda, destinada apenas a clientes do banco Itaú. Os dias dos headliners Travis Scott, Imagine Dragons, Katy Perry e Shawn Mendes esgotaram em menos de uma hora.

"Perdi quatro ingressos por erro no site ao finalizar a compra! Várias pessoas com o mesmo problema!", reclamou outra pessoa.

"Eu fui tentar comprar e deu erro inesperado. Voltei tudo, tentei de novo e esgotou o resto. Sacanagem, de verdade", escreveu uma internauta.

"Pré-venda mal feita! O site não tem nenhuma estrutura e apresentou erro na última etapa de compra", lamentou um homem em outra rede social.

Procurado, o Ticketmaster não respondeu os questionamentos até o fechamento desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.