'Próximo!': série turca é uma das mais assistidas no BrasilReprodução de vídeo

Publicado 24/05/2024 12:01 | Atualizado 24/05/2024 12:02

Rio - A comédia romântica turca "Próximo!" está no "top 4" das mais assistidas da Netflix Brasil, nesta sexta-feira (24). A série fez um sucesso inesperado com os brasileiros, já que não teve dublagem e nem legenda em português no trailer oficial de divulgação. A estreia aconteceu no dia 9 de maio.

Na história, Leyla Taylan (Serenay Sarikaya) é uma advogada de sucesso que terminou um longo relacionamento depois de ser traída. Após o término, ela retorna à vida de solteira de encontros e relacionamentos rasos. No entanto, as coisas se complicam quando ela fica dividida entre três pretendentes: seu ex Ömer (Metin Akdülger), o chef Feyyaz (Boran Kuzum) e Cem (Hakan Kurtas), marido de uma cliente que a contratou para um caso conhecido como o "divórcio do século".



Dirigido por Bertan Basaran, o seriado possui uma temporada com oito episódios até o momento. A Netflix ainda não se pronunciou sobre a renovação.



Assista o trailer oficial disponível somente em inglês: