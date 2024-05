3ª Mostra Nacional CineMarias abre inscrições com premiação em dinheiro para melhores filmes - Divulgação

3ª Mostra Nacional CineMarias abre inscrições com premiação em dinheiro para melhores filmesDivulgação

Publicado 30/05/2024 07:43

Rio - A 3ª Mostra Nacional CineMarias - "Poéticas do fim do mundo" está com inscrições abertas para que cineastas e realizadoras audiovisuais de todo o país possam inscrever seus filmes até o dia 13 de junho. As obras irão compor as duas mostras competitivas (capixaba e nacional) com premiação de melhor filme no valor de R$ 2 mil para ambas as categorias. O evento é gratuito e ocorre entre 19 e 21 de setembro no Cine Metrópolis (Ufes), em Vitória, no Espírito Santo.

Podem ser inscritos filmes brasileiros dirigidos por mulheres trans, cis, travestis e pessoas não-binárias, produzidos entre janeiro de 2021 e 1º de maio de 2024 com duração de até 25 minutos. Cada inscrito pode enviar até duas obras dos gêneros documentário, ficção, animação ou híbrido, desde que a inscrição seja feita separadamente. As produções selecionadas irão compor as duas mostras competitivas de curtas-metragens (nacional e capixaba). As inscrições estão disponíveis em cinemarias.com.br/inscricoes/.

Com o tema "Poéticas do fim do mundo", a Mostra propõe um debate sobre outras formas de comunicar e difundir histórias, reverenciando as narrativas livres e os meios independentes que se colocam como novas plataformas de partilhas do sensível, evocando, desta forma, o cinema e o midialivrismo como forma de fortalecer a capacidade de comunicação e disputa de narrativas da sociedade civil de forma urgente e decisiva em um cenário de enormes desigualdades de gênero, racial, ambiental e econômica.

Tudo isso será refletido nos filmes e programação, que contará com mais de 30 horas de atividades como workshops e masterclasses de criação, bate-papos, painéis e shows musicais com atrações locais e nacionais.

Com nome inspirado na Lei Maria da Penha, o "CineMarias" também terá, durante a programação, ações educativas de reflexão do combate à violência contra identidades femininas e de difusão da Lei. A programação completa será divulgada em até um mês antes da realização do evento pelo site cinemarias.com.br e instagram @cinemarias.

Combate à violência

A mostra feminina ocorre no Espírito Santo, um dos estados com o maior índice de feminicídio do país, ficando em 6º lugar no ranking de homicídio de mulheres. A Lei do Feminicídio é de 2015 e transforma em crime hediondo o assassinato de mulheres por razões da condição do sexo feminino. Segundo a norma, considera-se que há tais razões quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A pena para esse crime é no mínimo de 12 e máximo de 30 anos de prisão.

Para a idealizadora e diretora de programação, Luana Laux, "A Mostra é um convite para debater alternativas para construção de uma estrutura de comunicação capaz de usar a voz e a imagem para recuperar a identidade e combater o esvaziamento do debate humano. Por meio dos debates, painéis, exibição de filmes, a proposta é fomentar que cada vez mais o pensamento crítico seja ecoado por meios de comunicação alternativos, garantindo a existência de narrativas imprescindíveis para a humanidade".

Premiação

As realizadoras concorrerão ao troféu CineMarias de Melhor Filme e Melhor Direção em ambas as categorias nacional e capixaba. O prêmio de R$ 2 mil será para o melhor filme em ambas as categorias. A escolha das vencedoras será feita pelo júri técnico contratado pela organização do evento e na solenidade de premiação deverá estar presente uma pessoa responsável por representar cada obra audiovisual finalista concorrente para recebimento de eventual prêmio.