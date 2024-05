'Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes' chega ao streaming - Reprodução de vídeo

Publicado 30/05/2024 13:29 | Atualizado 30/05/2024 13:41

Rio - O prequel "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", que conta a história anterior de "Jogos Vorazes", chegou a plataforma do Prime Video nesta quarta-feira (29). O longa estreou nos cinemas em novembro de 2023.

O quinto filme da franquia traz a história do ditador John Snow (Donald Sutherland) antes de chegar ao poder. Há aproximadamente 60 anos, ainda como Coriolanus Snow (Tom Blyth), o jovem nascido na grande "Casa de Snow", que não está no melhor momento financeiro, recebe a oportunidade de ser o mentor dos Jogos. O destina de sua Casa depende de sua performance, no entanto, foi lhe dada a tarefa humilhante de mentorar Lucy Gray Baird, (Rachel Zegler), do Distrito 12. Fora da arena, Coriolanus começa a se apegar a garota, mas precisará ter cautela, já que os seus atos irão definir consequências para os dois.

Baseado nos livros de Suzanne Collins, o primeiro "Jogos Vorazes" foi lançado em 2012. O segundo da franquia, "Em Chamas", estreou no ano seguinte. Em 2014 e 2015 foram lançados as duas partes de "A Esperança", respectivamente. A história da saga se passa em outra realidade, marcada por uma alarmante desigualdade social, no país Panem. Lá, meninos e meninas de 12 a 18 anos dos "12 Distritos" são obrigados a participar dos "Jogos Vorazes", um evento anual transmitido por televisão, onde os "tributos" precisam lutar até a morte até que apenas um sobreviva e seja o vencedor. Nos quatro primeiros lançamentos, a trama se passa em torno de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), uma jovem do Distrito 12 — o mais pobre — que se oferece como tributo no lugar de sua irmã mais nova, Prim (Willow Shields). Durante a competição mortal, Katniss, com apoio de Peeta (Josh Hutcherson) desafiam os poderes da Capital e do Presidente Snow (Donald Sutherland), criando uma revolução contra a sua tirania.



Dirigido por Francis Lawrence e protagonizada por Tom Blyth e Rachel Zegler, também fazem parte do elenco Viola Davis (O Esquadrão Suicida), Peter Dinklage (Game of Thrones), Jason Schwartzman (Asteroid City), Josh Andrés Rivera (Amor, Sublime Amor) e Hunter Schafer (Euphoria).