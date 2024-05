Violão que pertenceu a John Lennon é vendido por R$ 15 milhões - Reprodução / Internet

Publicado 30/05/2024 14:46 | Atualizado 30/05/2024 14:48

Rio - Um violão que pertenceu a John Lennon foi vendido em um leilão, em Nova York, nos Estados, por 2,85 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 15 milhões. O instrumento utilzado nos álbuns "Help!" e "Rubber Soul", de 1965, de Os Beatles, foi reencontrado recentemente, após ficar perdido por 50 anos.



"Este lendário instrumento ficou perdido durante 50 anos antes de ser redescoberto, tornando esta venda um momento histórico na história da música. Acompanhe a incrível jornada deste instrumento lendário, usado por Lennon e George Harrison durante a gravação dos álbuns icônicos dos Beatles", escreveu a casa de leilões em uma publicação no Instagram, acompanhada de um vídeo com imagens do violão.