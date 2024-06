Lily James no set de filmagens do filme sobre o app Bumble - Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 21:39

Rio - A primeiro foto do longa ainda sem nome sobre o aplicativo de namoro Bumble foi divulgada na terça-feira (11), exibindo a atriz Lily James, famosa por atuar em "Cinderela" e no musical "Mama Mia", agora como interprete de Whitney Wolfe Herd, fundadora do app.

Na legenda da publicação do Instagram, a artista, trajando um vestido amarelo, compartilhou uma frase da empresária: "Feminismo não é sobre poder feminino. É sobre escolhas iguais". Na outra imagem, Lily está no set de filmagem. O roteiro ainda é vago, mas será inspirado na história de Herd, co-fundadora do Tinder, para criar a própria empresa, focada nas mulheres.

