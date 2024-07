Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice ganha novo trailer - Divulgação

Publicado 19/07/2024 15:50

Rio - A história do fantasma mais caótico e amado dos cinemas está de volta em "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice". Na sequência do famoso filme de 1988, Michael Keaton toca o terror no novo trailer divulgado pela Warner Bros. Pictures nesta quinta-feira (18). O longa tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros para 5 de setembro.

Em "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", a história da vida de Lydia (Winona Ryder) ganha novos contornos e aventuras após a curiosidade de sua filha rebelde, Astrid (Jenna Ortega) fazer com que ela descubra a misteriosa maquete no sótão, abrindo novamente o portal para a vida após a morte acidentalmente.

Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice (Michael Keaton) três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

Baseado nos personagens criados por Michael McDowell e Larry Wilson, a direção do longa é de Tim Burton e o roteiro de Alfred Gough e Miles Millar, com produção de Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper e Burton.