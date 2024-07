Pocah lança novo single Venenosa - Divulgação

Publicado 25/07/2024 19:37

Rio - Pocah lança nesta quinta-feira (25) uma música que marca o início de uma série de novidades que levam até o show dela no Rock in Rio. Intitulada "Venenosa", o single conta com participações especiais de MC GW e Triz. O lançamento será disponibilizado em todas as plataformas musicais às 21h, com clipe no YouTube.

"Estou muito feliz e animada em poder fazer meu primeiro lançamento de 2024 com um funk poderoso como esse. Passei muitos meses em estúdio produzindo o melhor material possível e esse single é a mistura do resultado que chegamos, mesclando beats e referências", disse a cantora. "Investimos pesado e sinto que alcançamos o desejo de ter um audiovisual incrível com 'Venenosa'", completou.



O videoclipe foi gravado em Austin, no Rio, e captura a essência urbana com cenas na linha do trem e em um bar, onde Pocah incorpora o papel de comerciante de uma "erva venenosa".