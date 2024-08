'Poesia Acústica 16' chega às plataformas digitais trazendo grandes nomes da música - Divulgação

Publicado 08/08/2024 18:06

Rio - O Poesia Acústica, idealizado pela gravadora Pineapple Storm, chega a sua 16° edição. Com a participação inédita de Ana Castela, o projeto também conta com Xamã, Filipe Ret, L7nnon, Orochi e MC Ryan SP, Lourena, TZ da Coronel e MC Ph. Nesta quinta-feira (8), às 19h, a música e o clipe estarão disponíveis em todas as plataformas digitais.



O rap no estilo voz e violão se tornou febre na internet no ano de 2017 e foi um dos responsáveis por fazer o gênero brigar pelo topo das paradas musicais. Desde então, a ideia de juntar novos artistas para compor uma música em conjunto se consolidou como um dos grandes acertos do cenário do rap nacional.



"Fico feliz da Pineapple ocupar um local híbrido que quebra barreira dos preconceitos e nichos musicais... Além dessas misturas de gêneros musicais que temos no Poesia, já fizemos tanto lançamento de pagode, quanto pagodeiro cantando rap... Aqui todos os artistas são tratados por nós de forma igual e respeitosa. A Pineapple sempre foi uma produtora que revela muitos artistas, conseguimos com o Poesia levar o nicho do rap para o mainstream e o caminho que tem acontecido é quem hoje já está no mercado procurar a gente para fazer projetos. O rap com o sertanejo não é uma novidade nossa, assim como o rap acústico não foi. A gente entra na onda que tá rolando, do nosso jeito, e felizmente até hoje tem dado certo", disse Malak, sócio-fundador da Pineapple Storm e produtor musical do Poesia Acústica.

