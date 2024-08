Ana Clara comandará o 'Estrela da Casa', novo reality musical da TV Globo - Manoella Mello / TV Globo

Ana Clara comandará o 'Estrela da Casa', novo reality musical da TV GloboManoella Mello / TV Globo

Publicado 08/08/2024 22:18 | Atualizado 08/08/2024 22:55

Rio - A TV Globo, divulgou nesta quinta-feira (8) os nomes dos 14 participantes do novo reality show da emissora, "Estrela da Casa". O programa, que estreia dia 13 de agosto, combina música e confinamento. Com duração de 50 dias, a atração será apresentada por Ana Clara Lima.

MC Mayarah - Rio de Janeiro - 29 anos - Camelô



A carioca trabalha desde criança para ajudar a família e ter o próprio dinheiro. Já vendeu balas de coco, fabricou pulseiras e hoje atua como camelô. Sua paixão pela música teve início quando ingressou em um coral evangélico por incentivo do avô, ainda na infância. Suas letras retratam sua origem humilde e o empoderamento feminino. Seu estilo é o funk, gênero musical com o qual quer perseguir a oportunidade de realizar seus sonhos: "E a minha chance de ter um quintal grande para o meu filho correr e poder colocar uma piscina de mil litros", detalha.



Rodrigo Garcia - Amazonas - 24 anos - Garçom



Rodrigo cresceu vendo o tio brincar de ser DJ nas festas de família e sempre ouviu todo tipo de música, mas foram as bandas de forró e piseiro, ritmo que vai defender no reality que o conquistaram. Começou a cantar na adolescência, época em que também aprendeu sozinho a tocar violão depois de uma desilusão amorosa. Já trabalhou como ajudante de pedreiro, pintor, carpinteiro e foi maitre de um restaurante em São Paulo, mas a música falou mais alto. "No final busquei o que eu gosto, quero e sonho. Quero a oportunidade de mostrar tudo isso para as pessoas que não acreditaram em mim", afirma.



Heloísa Araújo - Alagoas - 23 anos - Artesã



Alagoana mora na aldeia Kariri-Xocó, em Porto Real do Colégio, Alagoas, e é filha de pai branco e mãe indígena. Orgulhosa de suas origens, a jovem começou a ter contato com a música ainda pequena por influência do avô, que desde cedo ensinou para ela cantos nativos. Ela conta que gosta de compor sobre a luta e o cotidiano do seu povo. Fã de Marília Mendonça, Heloísa canta sertanejo romântico, ritmo que vai representar na competição. No repertório, tem elementos indígenas, como tambores e chocalhos.



Ramalho - São Paulo - 23 anos - Rapper



Inspirado pelo pai, que cantava em barzinhos, e sempre ligado à cultura de rua, o paulistano descobriu sua vocação durante a adolescência, em batalhas de rima no recreio da escola e nas pistas de skate. "Estou no corre de alcançar o respeito das minhas referências, mas também fazer nome no rap nacional. Quero ser um espelho para os artistas independentes, que não têm recurso e acesso. Estou aqui para mostrar que a gente consegue e faz o negócio virar", revela ele, que tem Djonga, Racionais e Dexter como algumas de suas inspirações na música.



Gael Vicci - Rio de Janeiro - 18 anos - Ator



Natural de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo. Cresceu vendo a mãe e a avó cantarem na igreja e assim se apaixonou pela música, ainda na infância. Aos dez anos, ingressou no teatro e não saiu mais. Hoje, trabalha com teatro musical e contação de histórias para crianças. "Sei que ainda tenho muito para viver, mas o que vivi tem me ajudado a criar bagagem artística e maturidade", afirma ele, que costuma ter como tema de suas composições o amor e suas próprias vivências.



Evellin - Minas Gerais - 33 anos - Dentista



Doutora do Sertanejo! É assim que Evellin diz ser conhecida na região onde vive. Ela é recém-casada e o marido é seu maior incentivador em sua carreira artística. Inspirada pelo pai e pela dupla Zezé Di Camargo e Luciano, se apaixonou pela música. Já fez shows de abertura para grandes cantores, como Gusttavo Lima, Dilsinho e Barões da Pisadinha, mas, como muitos, sonha em ser a artista principal dos festivais pelo Brasil. "Ouço sertanejo desde criança, sou muito fã de modão e sertanejo universitário. Gosto de outros estilos, mas sertanejo eu ouço o dia todo", justifica sobre o ritmo que norteia sua carreira artística.



Unna X - Distrito Federal - 26 anos - Faxineira



Nascida em New Jersey, nos Estados Unidos, Unna X é filha de pais brasileiros e já morou em diferentes cidades nos dois países. Hoje com 26 anos, se divide entre Taguatinga, no Distrito Federal, e a sua cidade natal, nos EUA. Lá, trabalha como faxineira para conseguir custear o sonho musical. Apaixonada por pop, suas primeiras referências musicais foram Britney Spears e Shakira. Atualmente, se inspira na carreira das divas pop brasileiras. Tem músicas autorais lançadas e já compôs para nomes como Gloria Groove, Luisa Sonza e Anitta. "Minha mãe fazia faxina na casa da mãe de um produtor musical, nos EUA. Ele já tinha feito música com a Whitney Houston. Eu pedi o contato e consegui fazer o meu primeiro álbum com ele", revela sobre seu primeiro lançamento.



Nick Cruz - Espírito Santo - 26 anos - Pedreiro



O pedreiro Nick Cruz tem 26 anos, é natural de Laranjeiras e, hoje, mora em Serra, no Espírito Santo. Quando criança, a mãe o levava com frequência para os karaokês que gostava de frequentar e, nessa rotina, ele se apaixonou pela música. Para auxiliar a renda da família, precisou começar a trabalhar muito cedo. Aos 15 anos, decidiu sair de casa para tentar viver da carreira artística e com um amigo aprendeu diversas funções da construção civil. Nessa idade já fazia composições e, aos 17 anos, se apresentava em barzinhos. Dois anos mais tarde, lançou seu primeiro clipe. Mesmo assim, sempre precisou trabalhar em obras para se sustentar.



Califfa - Rio de Janeiro - 31 anos - Compositor



Seu estilo musical que passeia pelo pop, samba e pelo trap. Assume ter facilidade para criar letras e versos, e já teve composições gravadas por grandes nomes como Ferrugem, Anitta, Seu Jorge e Ludmilla. Mas entra no "Estrela da Casa" justamente para realizar o sonho de deixar os bastidores e conquistar o centro dos palcos e os fãs. Começou a trabalhar no mundo da música como roadie de Arlindo Cruz. "A gente montava e afinava os instrumentos. Um dia o Arlindo me ouviu passando som sozinho e falou 'você é um artista'. Dali comecei a investir na minha carreira como cantor. Hoje estou aqui por causa de uma caneta e uma voz", resume. Apaixonado por música desde pequeno, além de cantar e compor, Califfa ainda toca violão, cavaco, banjo, percussão, guitarra e bateria.



Leidy Murilho - Espírito Santo - 38 anos - Cantora



Morando atualmente em São Paulo, capital, ela é filha de pastores evangélicos, começou a cantar na igreja e, até hoje, se mantém na música gospel fazendo shows e se apresentando em diferentes comunidades cristãs. Conta que teve uma criação rígida e diz que muitas vezes precisou ser mais "afrontosa" para conseguir alcançar a própria independência. Começou a trabalhar aos 15 anos. Foi vendedora de loja de shopping antes de conseguir viver apenas da carreira artística, há quatro anos. A herança da família é o amor pela vida cristã: ela afirma que sua ligação com a fé é muito forte. No repertório, gosta de mostrar canções religiosas mais animadas. "Faço versões que incluem o groove, o black e o pop que eu tanto amo. Gosto de músicas dançantes, que carregam a minha personalidade", aponta.

Lucca - Goiânia - 26 anos - Cantor



Compositor de música sertaneja. Inspirado musicalmente pelo pai e o avô, conta que começou a cantar na adolescência: "Gravei uns vídeos, postei na internet e a galera gostou. Fiquei conhecido na minha escola. Comecei a compor, aprendi a tocar violão e me apaixonei pela música". Já foi a primeira voz de uma dupla com o irmão mais velho, Juan, com o qual lançou um DVD de músicas autorais. Hoje, revela que está preparado para entrar no programa sem ele, que é o seu maior incentivador e braço-direito.



Muse Maya - Rio de Janeiro - 24 anos - Atriz



Nasceu em Maricá e hoje mora na capital do Rio, no Morro da Babilônia. Fez a opção pela localização aos 18 anos para se dedicar integralmente à carreira artística: em casa mantém o próprio estúdio musical, que montou sozinha com esforço, onde produz e grava suas composições. Tem grande preocupação com a qualidade do trabalho e o conteúdo audiovisual e, por isso, planeja um clipe para cada single. Tem a música como uma herança artística vinda dos sambas que o avô escrevia para ela e dos shows de jazz de sua mãe. Seu início foi nas ruas, onde começou a declamar poesia e a participar de competições de slam e de rodas de rima, ainda na adolescência. Seu nome artístico vem da personagem que criou para jogar RPG.



Matheus Torres - Minas Gerais - 31 anos - Cantor



Atualmente morando em São Paulo, capital, ele vive exclusivamente da música. Hoje se apresenta cantando e tocando soul, blues jazz e pop rock – este último, o estilo que escolheu para defender no "Estrela da Casa". Conta que a conexão com a música surgiu de forma natural. Ainda criança começou a cantar na igreja. Até se estabelecer como músico, há dez anos, teve inúmeros trabalhos, como o de pizzaiolo, fotógrafo, barman e organizador de estoque.



Nicole Louise - Brasília - 22 anos - Humorista



Mudou-se para São Paulo aos 17 para tentar a carreira artística. Foi jogadora de basquete, modelo e hoje trabalha com produção de conteúdo na internet, mas sonha viver da música. Aprendeu a tocar piano aos seis anos, violão aos oito e nessa idade já compunha melodias que entregava para o pai colocar letra. "Posso estar triste, feliz, com raiva, mas estou sempre cantando. Exponho meus sentimentos na música", diz ela, que entra no reality apresentando canções pop com levada sertaneja e com o desejo de ser reconhecida como cantora. Considera-se bem-humorada, alguém que gosta de levar a vida com leveza. Não à toa, começou a viralizar com esquetes de humor e dublagens na internet.