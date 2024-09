O personagem Steve será interpretado por Jack Black - Reprodução / YouTube

O personagem Steve será interpretado por Jack BlackReprodução / YouTube

Publicado 04/09/2024 14:39 | Atualizado 04/09/2024 16:09

O trailer de "Um Filme Minecraft", live-action baseado no popular jogo, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (4). O longa, estrelado por Jack Black e Jason Momoa, tem a previsão de estreia no Brasil em abril de 2025.





O teaser foi divulgado nos canais oficiais da produtora Warner Bros. Pictures. Através das redes sociais, a empresa também divulgou o primeiro pôster da produção.



O filme é dirigido por Jared Hess. O elenco conta com Emma Myers (Wandinha), Danielle Brooks (Orange is the New Black) e Kate McKinnon (Caça-Fantasmas), entre outros.

Jack Black, 55 anos, tem uma carreira consagrada como ator, participando de filmes como "Escola do Rock" (2003), a franquia "Jumanji" e dublando o personagem Po na saga "Kung Fu Panda". Já Jason Momoa, 45, interpretou o herói Aquaman no universo da empresa "DC Comics" e também fez parte dos filmes "Duna", "Velozes e Furiosos 10" e da série "Game of Thrones".

Sobre o jogo

"Minecraft" é um game de sobrevivência lançado em 2011 e desenvolvido pela empresa Mojang. No game, o jogador pode construir objetos e construções em um mundo livre para explorar.

Lançado para mais de 10 consoles, como PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, este é o jogo mais vendido de todos os tempos, ultrapassando a marca de 300 milhões de cópias vendidas em outubro de 2023, segundo reportagem da "IGN".