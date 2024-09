Linkin Park - Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2024 14:08

Rio - Após retornar aos palcos depois de sete anos, com nova formação, álbum e turnê mundial, a banda Linkin Park confirmou um show no Brasil. Nesta terça-feira (24), o grupo anunciou a apresentação única em São Paulo em 15 de novembro, no Allianz Parque, mesmo dia do lançamento do disco "From Zero", que dá nome à turnê.

A venda dos ingressos começa já nesta quarta-feira (25), na Ticketmaster , para membros do Linkin Park Underground, espécie de comunidade da banda. Os que possuem o clube Legacy terão acesso antecipado, a partir das 10h, e os que são Passport Plus a partir de 12h.

Clientes Santander Private e Select terão pré-venda exclusiva a partir das 10h do desta quinta-feira (26). Os demais clientes do banco poderão acessar o site a partir das 10h desta sexta-feira (27). A venda dos ingressos para o público geral terá início na segunda-feira (30), às 10h.

Os ingressos estão divididos em seis setores: LPU Pit 1, LPU Pit 2, pista premium, pista, cadeira inferior e cadeira superior; e duas categorias: inteira e meia-entrada. O valor das entradas varia entre R$ 240 e R$ 890. Cada cliente pode comprar até oito ingressos, sendo quatro meias-entradas.

Esta não é a primeira vez que a banda vem ao Brasil. O grupo já se apresentou em solos brasileiros cinco vezes, sendo a primeira em 2004 e a última em 2017, dois meses antes da morte de Chester Bennington. O show, no entanto, é o primeiro desde a nova formação.

No início do mês, os fãs de Linkin Park foram surpreendidos com a volta da banda, que se dissipou com a morte de vocalista Chester Bennington, em julho de 2017. Em nova fase, os membros originais Brad Delson, Mike Shinoda, Dave Farrell e Joe Hahn, se juntam aos novos integrantes: a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain.

O novo disco, intitulado "From Zero", será o primeiro álbum de estúdio desde 2017. A banda também divulgou o primeiro single, "The emptiness machine".

Confira a tracklist do álbum:

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

Cut The Bridge

Heavy Is The Crown

Over Each Other

Casualty

Overflow

Two Faced

Stained

IGYEIH

Good Things Go