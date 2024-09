Emicida - Reprodução / Instagram

Rio - Emicida, de 39 anos, irá ministrar o curso "Brasil, é tudo pra ontem" na Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos, entre a próxima quarta-feira (25) e sexta-feira (27). O cantor vai expor um conteúdo inspirado no processo de pesquisa e produção de seu disco "AmarElo", no Centro de Estudos Latino-Americanos (CLAS) da instituição, espaço acadêmico que promove programas de formação multidisciplinar especializados em diversas comunidades de origem latino-americana e caribenha.

"Das batalhas de freestyle aos púlpitos acadêmicos, o papo continua sendo sobre reflexão e expansão de consciência!", começou a equipe do rapper na legenda do anúncio feito no Instagram.

"Emicida tá chegando na Universidade de Pittsburgh pra ministrar o curso 'Brasil, é tudo pra ontem', trazendo novas perspectivas sobre a sociedade e cultura brasileira, inspirado no processo criativo do álbum AmarElo", acrescentou, e explicou, ainda, como o conteúdo vai ser ensinado. "As aulas serão focadas em ver a história de ângulos diferentes, com a missão de abrir novos olhares", garantiu.

Tendo passado, em 2021, pela Universidade de Coimbra, em Portugal, na qual foi mestre em uma cátedra insurgente, o paulista criou, desde o início da carreira, uma arte que provoca questionamentos sobre as narrativas históricas tradicionais do Brasil, por meio das composições que funcionam como uma plataforma para debater questões sociais, raciais e culturais. Com a nova temporada educacional, na Universidade de Pittsburgh, ele percorre mais uma trajetória que marca a influência dele como um pensador contemporâneo.

O convite para a nova etapa educacional de Emicida foi feito pela brasileira Keila Grinberg, diretora do Centro de Estudos Latino-Americanos e professora de História da Universidade de Pittsburgh. O cantor estará presente no momento que celebra os 60 anos do Centro.